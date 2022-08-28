Постпредство РФ при ООНЖ уровень радиации на ЗАЭС остается в норме

Уровень радиации на энергоблоках Запорожской атомной электростанции контролируется и остается в пределах нормы, сообщает постпредство РФ при организации в Twitter.

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Также Россия распространила в СБ ООН свидетельства обстрела 25 августа Киевом АЭС. «Мы распространили среди членов СБ ООН письмо о презентации Минобороны РФ об обстреле ВСУ Запорожской АЭС 25 августа», — следует из сообщения.

В военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара заявили, что радом с Запорожской АЭС зафиксировали девять новых артиллерийских ударов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:Совбез ООНУкраинаАЭС
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