Постпредство РФ при ООНЖ уровень радиации на ЗАЭС остается в норме
Уровень радиации на энергоблоках Запорожской атомной электростанции контролируется и остается в пределах нормы, сообщает постпредство РФ при организации в Twitter.
Также Россия распространила в СБ ООН свидетельства обстрела 25 августа Киевом АЭС. «Мы распространили среди членов СБ ООН письмо о презентации Минобороны РФ об обстреле ВСУ Запорожской АЭС 25 августа», — следует из сообщения.
В военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара заявили, что радом с Запорожской АЭС зафиксировали девять новых артиллерийских ударов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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