Власти Украины вывезут детей с подконтрольной части Херсонской области
Киев намерен принудительно вывезти несовершеннолетних с подконтрольной части Херсонской области, написал в своем Telegram-канале назначенный украинскими властями глава местной военной администрации Александр Прокудин.
По его словам, многие семьи находятся в районах, где складывается неблагоприятная ситуация с безопасностью. Чиновник отметил, что родители отказываются вывозить детей в другие регионы.
«Принято решение об обязательной эвакуации принудительным способом семей с детьми», - сообщил глава администрации.
Прокудин добавил, что соответствующий приказ согласован с военными, пишет RT.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо накануне заявил, что украинские власти закрыли две из трех больниц Херсона, а медицинский персонал отправили работать в медкомиссии военкоматов, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к перемирию на Ближнем Востоке
- В Самарской области в ДТП с бензовозом погибли четыре человека
- Израиль отверг резолюцию ГА ООН с призывом к прекращению огня
- Business Insider: соцсеть X станет приложением для знакомств
- Госдеп призвал американцев немедленно покинуть Ливан
- В ХАМАС заявили о боях с израильской армией на северо-востоке Газы
- СМИ: москвич напал с ножом на англичанина из-за подозрений в шпионаже
- WP: США призвали Израиль отказаться от масштабной операции в Газе
- Sun: тело пропавшего на Украине британского наемника нашли в канализации
- ПВО Египта сбила два беспилотника над Синайским полуостровом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru