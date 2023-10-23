Власти Украины вывезут детей с подконтрольной части Херсонской области

Киев намерен принудительно вывезти несовершеннолетних с подконтрольной части Херсонской области, написал в своем Telegram-канале назначенный украинскими властями глава местной военной администрации Александр Прокудин.

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По его словам, многие семьи находятся в районах, где складывается неблагоприятная ситуация с безопасностью. Чиновник отметил, что родители отказываются вывозить детей в другие регионы.

«Принято решение об обязательной эвакуации принудительным способом семей с детьми», - сообщил глава администрации.

Прокудин добавил, что соответствующий приказ согласован с военными, пишет RT.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо накануне заявил, что украинские власти закрыли две из трех больниц Херсона, а медицинский персонал отправили работать в медкомиссии военкоматов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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