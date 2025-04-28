Трамп: Зеленский готов отказаться от требований вернуть Крым

По его словам, российский полуостров во время встрече в Ватикане обсуждался только вкратце. Так глава государств ответил на вопрос о том, готов ли Зеленский отказаться от требований по Крыму.

Ранее Трамп заявил, что требования о передаче Крыма и других территорий в состав Украины нелепы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

