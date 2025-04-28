СМИ: Штрафы за вождение самокатов детьми и подростками выросли втрое
В России штрафы за вождение электросамокатов детьми и подростками выросли с 10 до 30 тысяч рублей, сообщают «Известия».
Такие меры со стороны кикшеринговых компаний начали действовать с 28 апреля. Далее будет введена идентификация водителей самокатов через «Госуслуги». Эксперты говорят, что следует ужесточить наказание и за поездку на электросамокате вдвоем.
Допустивший ребенка к управлению самокатом взрослый лишится своего аккаунта в кикшеринговом сервисе. Кроме того, ему выпишут штраф за нарушение. Отмечается, что взрослые арендуют детям самокаты, не видя в этом угрозы.
Ранее стало известно, что сервисы аренды самокатов в 2025 году выписали почти 27 тысяч штрафов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru