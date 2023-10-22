В Херсоне второй раз за день прогремели взрывы

Подробностей произошедшего не приводится. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

В подконтрольных Киеву районах Херсонской области воздушную тревогу не объявляли.

Глава региона Владимир Сальдо в воскресенье сообщил о перехвате трех ракет, летевших в сторону Крыма. Силы противовоздушной обороны сбили их над Геническим муниципальным округом, отмечает «Радиоточка НСН».

