В Херсоне второй раз за день прогремели взрывы
22 октября 202321:59
В подконтрольном Киеву Херсоне второй раз за день раздались взрывы, сообщило украинское издание «Зеркало недели».
Подробностей произошедшего не приводится. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
В подконтрольных Киеву районах Херсонской области воздушную тревогу не объявляли.
Глава региона Владимир Сальдо в воскресенье сообщил о перехвате трех ракет, летевших в сторону Крыма. Силы противовоздушной обороны сбили их над Геническим муниципальным округом, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru