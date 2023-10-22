В Херсоне второй раз за день прогремели взрывы

В подконтрольном Киеву Херсоне второй раз за день раздались взрывы, сообщило украинское издание «Зеркало недели».

Сальдо: украинские власти закрыли две из трех больниц Херсона

Подробностей произошедшего не приводится. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

В подконтрольных Киеву районах Херсонской области воздушную тревогу не объявляли.

Глава региона Владимир Сальдо в воскресенье сообщил о перехвате трех ракет, летевших в сторону Крыма. Силы противовоздушной обороны сбили их над Геническим муниципальным округом, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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