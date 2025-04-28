Глава Минтранса рассказал об испытаниях отечественного высокоскоростного поезда

По его словам, в настоящее время ведется строительство первой в стране ВСМ на участке Москва — Санкт-Петербург. По ней будут курсировать российские высокоскоростные поезда. Их выпуском займется «Синара — транспортные машины».

Завод «Уральские локомотивы» планирует завершить строительство производства для поездов ВСМ до конца 2026 года. Первые два поезда летом 2027 года будут переданы для сертификации.

Высокоскоростную железнодорожную магистраль, которая свяжет Москву и Санкт-Петербург, начнут строить летом 2025 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

