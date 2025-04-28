Власти КНДР официально сообщили об отправке войск в Россию
Северная Корея официально подтвердила отправку войск в Россию, сообщает ЦТАК.
Это произошло в соответствии с договором о стратегическом партнерстве. Агентство указывает, что лидер КНДР Ким Чен Ын принял решение о направлении Вооруженных сил для участия в боевых действиях, уведомив об этом российскую сторону.
Также он пообещал вскоре возвести в Пхеньяне монумент боевой славы, чтобы почтить память павших бойцов.
Ранее в МИД РФ заявили, что военнослужащие из Северной Кореи принимали участие в боях в Курской области. Это происходило в соответствии с договором о стратегическом партнерстве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru