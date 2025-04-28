Названа причина смерти оскароносного актера Джина Хэкмена

Причиной смерти голливудского актера, двухкратного лауреата «Оскара» Джина Хэкмена стали проблемы с сердцем, которые наблюдались на протяжении долгого времени, сообщает Fox News.

СМИ: Тело Хэкмена обнаружили через 9 дней после его смерти

Таковы результаты вскрытия. Актеру ранее установили электрокардиостимулятор. Также у Хэкмена были другие заболевания.

Сам актер мог не знать, что его жена умерла, так как у артиста «были признаки прогрессирующей болезни Альцгеймера», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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