Названа причина смерти оскароносного актера Джина Хэкмена
28 апреля 202506:19
Причиной смерти голливудского актера, двухкратного лауреата «Оскара» Джина Хэкмена стали проблемы с сердцем, которые наблюдались на протяжении долгого времени, сообщает Fox News.
Таковы результаты вскрытия. Актеру ранее установили электрокардиостимулятор. Также у Хэкмена были другие заболевания.
Сам актер мог не знать, что его жена умерла, так как у артиста «были признаки прогрессирующей болезни Альцгеймера», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru