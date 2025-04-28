Десятки человек пострадали при опрокидывании автобуса с паломниками во Владимирской области

У них ушибы грудной клетки и головы. Всего в салоне было 52 пассажира, среди которых 11 детей.

ДТП произошло в Александровском районе области. Причина опрокидывания – сон водителя за рулём. Автобус следовал из Пскова в Кострому.

На месте работают ГИБДД и экстренные службы.

Ранее три пассажира пострадали в ДТП с автобусом в Барнауле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

