Десятки человек пострадали при опрокидывании автобуса с паломниками во Владимирской области

Во Владимирской области при опрокидывании экскурсионного автобуса с паломниками травмы получили 35 человек, сообщает Telegram-канал Mash.

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У них ушибы грудной клетки и головы. Всего в салоне было 52 пассажира, среди которых 11 детей.

ДТП произошло в Александровском районе области. Причина опрокидывания – сон водителя за рулём. Автобус следовал из Пскова в Кострому.

На месте работают ГИБДД и экстренные службы.

Ранее три пассажира пострадали в ДТП с автобусом в Барнауле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
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