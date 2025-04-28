Десятки человек пострадали при опрокидывании автобуса с паломниками во Владимирской области
28 апреля 202506:01
Во Владимирской области при опрокидывании экскурсионного автобуса с паломниками травмы получили 35 человек, сообщает Telegram-канал Mash.
У них ушибы грудной клетки и головы. Всего в салоне было 52 пассажира, среди которых 11 детей.
ДТП произошло в Александровском районе области. Причина опрокидывания – сон водителя за рулём. Автобус следовал из Пскова в Кострому.
На месте работают ГИБДД и экстренные службы.
Ранее три пассажира пострадали в ДТП с автобусом в Барнауле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru