Посольство РФ уточняет данные о россиянах среди пострадавших в Ванкувере

Это произошло на фестивале в Ванкувере. Российские дипломаты находятся на постоянной связи с канадскими властями. Информация о наличии среди пострадавших граждан РФ уточняется.

Полиция Ванкувер сообщила, что число погибших при наезде внедорожника на участников филиппинского фестиваля Лапу-Лапу достигло 11 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

