Посольство РФ уточняет данные о россиянах среди пострадавших в Ванкувере

Российское посольство в Канаде уточняет информацию о наличии граждан РФ среди пострадавших после наезда автомобиля на толпу, сообщает RT.

Момент наезда внедорожника на толпу в Ванкувере попал на видео

Это произошло на фестивале в Ванкувере. Российские дипломаты находятся на постоянной связи с канадскими властями. Информация о наличии среди пострадавших граждан РФ уточняется.

Полиция Ванкувер сообщила, что число погибших при наезде внедорожника на участников филиппинского фестиваля Лапу-Лапу достигло 11 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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