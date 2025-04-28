Посольство РФ уточняет данные о россиянах среди пострадавших в Ванкувере
28 апреля 202504:33
Российское посольство в Канаде уточняет информацию о наличии граждан РФ среди пострадавших после наезда автомобиля на толпу, сообщает RT.
Это произошло на фестивале в Ванкувере. Российские дипломаты находятся на постоянной связи с канадскими властями. Информация о наличии среди пострадавших граждан РФ уточняется.
Полиция Ванкувер сообщила, что число погибших при наезде внедорожника на участников филиппинского фестиваля Лапу-Лапу достигло 11 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru