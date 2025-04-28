Суд обязал «Магнит» заплатить за использование песни «Нас не догонят»
В Краснодарском крае арбитражный суд обязал сеть магазинов «Магнит» выплатить 220 тысяч рублей за незаконное использование песен «Нас не догонят», «Лети за солнцем», «Плачь любовь» и других, сообщает РИА Новости.
Средства взысканы с АО «Тандер» в пользу общероссийской общественной организации «Российское Авторское Общество». Также торговой сети предстоит оплатить 16 тысяч рублей госпошлины. Всего предметом спора стали 12 песен.
Ранее стало известно, что «Магнит» купит 33% долей в крупнейшем дальневосточном ретейлере «Самбери», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru