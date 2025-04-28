Трамп: Зеленский стал спокойнее
Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам, что его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ватикане прошла хорошо.
По его словам, украинский коллега стал спокойнее, чем на переговорах в Белом доме. «Я думаю, он понимает картину», — указал Трамп. Также он отметил, что Зеленский попросил у него больше оружия. При этом лидер США указал, что сначала хочет посмотреть на действия России по мирному процессу. Трамп подчеркнул, что он удивлен и расстроен ударами РФ по Украине.
Стало известно, кому предназначался третий стул на встрече Трампа и Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru