Трамп: Зеленский стал спокойнее

По его словам, украинский коллега стал спокойнее, чем на переговорах в Белом доме. «Я думаю, он понимает картину», — указал Трамп. Также он отметил, что Зеленский попросил у него больше оружия. При этом лидер США указал, что сначала хочет посмотреть на действия России по мирному процессу. Трамп подчеркнул, что он удивлен и расстроен ударами РФ по Украине.

Стало известно, кому предназначался третий стул на встрече Трампа и Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

