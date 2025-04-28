Российский электромобиль «Атом» проехал по улицам Москвы

Предсерийный образец российского электромобиля «Атом» впервые проехал по Москве, сообщает РИА Новости.

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Серийное производство должно начаться в середине 2025 года. Машины будут собирать на заводе «Москвич».

«Атом» проехал по Павелецкой набережной, ТТК, Ленинскому, Комсомольскому проспектам и проспекту Мира. Маршрут завершился у музея «Атом» на ВДНХ.

Проект реализует акционерное общество «Кама», которое впервые представило предсерийный образец «Атома» в конце 2024 года.

Ранее разрабатывающая российский электромобиль «Атом» компания «Кама» рассказала о привлечении китайских инвесторов в проект, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС/ Сергей Карпухин
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