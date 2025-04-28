Российский электромобиль «Атом» проехал по улицам Москвы
Предсерийный образец российского электромобиля «Атом» впервые проехал по Москве, сообщает РИА Новости.
Серийное производство должно начаться в середине 2025 года. Машины будут собирать на заводе «Москвич».
«Атом» проехал по Павелецкой набережной, ТТК, Ленинскому, Комсомольскому проспектам и проспекту Мира. Маршрут завершился у музея «Атом» на ВДНХ.
Проект реализует акционерное общество «Кама», которое впервые представило предсерийный образец «Атома» в конце 2024 года.
Ранее разрабатывающая российский электромобиль «Атом» компания «Кама» рассказала о привлечении китайских инвесторов в проект, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В петербургском аэропорту Пулково ограничили прием и выпуск лайнеров
- СМИ: В России выявят неработающих трудоспособных граждан
- Над территорией России за ночь уничтожили 115 беспилотников ВСУ
- Хакеры совершили 801 млн кибератак на сайты компаний в России
- Российский электромобиль «Атом» проехал по улицам Москвы
- Названа причина смерти оскароносного актера Джина Хэкмена
- Десятки человек пострадали при опрокидывании автобуса с паломниками во Владимирской области
- СМИ: Штрафы за вождение самокатов детьми и подростками выросли втрое
- Глава Минтранса рассказал об испытаниях отечественного высокоскоростного поезда
- Суд обязал «Магнит» заплатить за использование песни «Нас не догонят»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru