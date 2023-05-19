Власти сообщили о повреждении промышленного предприятия в Кривом Роге
Промышленное предприятие повреждено в украинском Кривом Роге. Об этом заявил глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак.
В ночь на пятницу на Украине была объявлена воздушная тревога. СМИ сообщали о взрывах в Киевской, Хмельницкой, Черниговской областях, напоминает «Свободная пресса». Кроме того, мэр Кривого Рога Александр Вилкул заявлял, что в городе прогремели взрывы, пишет RT.
Как отметил Лысак, удар пришелся по частному промышленному предприятию.
«Есть существенные разрушения цехов, уничтожено оборудование», — написал глава областной администрации в Telegram-канале.
Кроме того, загорелись несколько зданий.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru