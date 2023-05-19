Власти сообщили о повреждении промышленного предприятия в Кривом Роге

В ночь на пятницу на Украине была объявлена воздушная тревога. СМИ сообщали о взрывах в Киевской, Хмельницкой, Черниговской областях, напоминает «Свободная пресса». Кроме того, мэр Кривого Рога Александр Вилкул заявлял, что в городе прогремели взрывы, пишет RT.

Как отметил Лысак, удар пришелся по частному промышленному предприятию.

«Есть существенные разрушения цехов, уничтожено оборудование», — написал глава областной администрации в Telegram-канале.

Кроме того, загорелись несколько зданий.

