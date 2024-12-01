Власти Славянска закрыли школы и отменили массовые мероприятия
В подконтрольном Киеву городе Славянск в ДНР отменили все массовые мероприятия и закрыли все школы, сообщает издание «Страна.ua».
Власти населенного пункта запретили все виды деятельности в сфере образования, культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта, подразумевающие собрания людей.
Это произошло на фоне обострения ситуации в сфере безопасности. Занятия в учебных заведениях будут проходить дистанционно.
Ранее украинская армия полностью лишилась первой линии укреплений в районе агломерации Славянск — Краматорск, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru