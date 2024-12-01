Власти Славянска закрыли школы и отменили массовые мероприятия

В подконтрольном Киеву городе Славянск в ДНР отменили все массовые мероприятия и закрыли все школы, сообщает издание «Страна.ua».

СМИ: в Славянске развернуты солдаты французского Иностранного легиона

Власти населенного пункта запретили все виды деятельности в сфере образования, культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта, подразумевающие собрания людей.

Это произошло на фоне обострения ситуации в сфере безопасности. Занятия в учебных заведениях будут проходить дистанционно.

Ранее украинская армия полностью лишилась первой линии укреплений в районе агломерации Славянск — Краматорск, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры