ВСУ лишились первой линии укреплений у Славянска — Краматорска

Украинская армия полностью лишилась первой линии укреплений в районе агломерации Славянск — Краматорск. Об этом в интервью «Первому каналу» заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

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Он отметил, что сейчас российская армия продвигается по всей линии. По словам Алаудинова, если вся линия боевого соприкосновения стоит твердо, а вариантов обхода ни с фланга, ни с тыла нет, сложно организовывать лазейку для оставшихся сил и средств.

Он отметил, что российские войска могут маневрировать в разных направлениях, выбивая украинские подразделения с занимаемых позиций.

Ранее Минобороны России сообщило, что российские силы ПВО за последние сутки сбили 34 беспилотника ВСУ и пять снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS.

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ФОТО: РИА Новости
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