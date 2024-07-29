ВСУ лишились первой линии укреплений у Славянска — Краматорска
Украинская армия полностью лишилась первой линии укреплений в районе агломерации Славянск — Краматорск. Об этом в интервью «Первому каналу» заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.
Он отметил, что сейчас российская армия продвигается по всей линии. По словам Алаудинова, если вся линия боевого соприкосновения стоит твердо, а вариантов обхода ни с фланга, ни с тыла нет, сложно организовывать лазейку для оставшихся сил и средств.
Он отметил, что российские войска могут маневрировать в разных направлениях, выбивая украинские подразделения с занимаемых позиций.
Ранее Минобороны России сообщило, что российские силы ПВО за последние сутки сбили 34 беспилотника ВСУ и пять снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru