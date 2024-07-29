ВСУ лишились первой линии укреплений у Славянска — Краматорска

Он отметил, что сейчас российская армия продвигается по всей линии. По словам Алаудинова, если вся линия боевого соприкосновения стоит твердо, а вариантов обхода ни с фланга, ни с тыла нет, сложно организовывать лазейку для оставшихся сил и средств.

Он отметил, что российские войска могут маневрировать в разных направлениях, выбивая украинские подразделения с занимаемых позиций.

Ранее Минобороны России сообщило, что российские силы ПВО за последние сутки сбили 34 беспилотника ВСУ и пять снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS.

