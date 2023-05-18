Власти Одесской области сообщили о взрыве на промышленном объекте
В Одесской области произошел взрыв на промышленном объекте, сообщил советник главы областной военной администрации Сергей Братчук в своем Telegram-канале.
О каком объекте идет речь, он не уточнил. При этом накануне украинские СМИ сообщили о серии взрывов в регионе, была объявлена воздушная тревога.
17 мая, по сообщениям СМИ, в Одессе произошла серия взрывов. Отмечается, что взрывы в городе длились на протяжении 20 минут. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Вечером 17 мая воздушную тревогу также объявили в Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях. Также ночью взрывы были слышны и в столице – Дарницком и Днепровском районах, пишет «Страна. Ua».
Накануне российские войска в рамках СВО при помощи гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» уничтожили в Киеве многофункциональную радиолокационную станцию (РЛС), а также пять американских пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru