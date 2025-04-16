Исследование: Россияне стали меньше платить за коммуналку
Средний счет за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) за первые три месяца 2025 года снизился на 70 рублей, заявила редакция «Газеты.Ru» со ссылкой на исследование банка «Русский Стандарт». В среднем россияне потратили в январе-марте 4172 рубля в месяц на оплату этих налогов, в 2024 году за аналогичный период они заплатили 4242 рубля.
Снижение среднего чека объясняется погодными условиями: прошедшая зима была теплее, чем год назад, заявили в банке. Аналитики добавили, что по этой же причине в сентябре-декабре средний счет за ЖКУ был еще ниже и составлял 4029 рублей: осень была куда теплее, чем начало года.
Исследователи также отметили, что на расходы влияет продолжительность светового дня. В темное время года (осень-зима) средние расходы в целом были выше, чем в более светлое (весна-лето).
Ранее в Минэнерго России предложили ввести новый порядок оплаты счетов за электричество. Новая схема оплаты счетов на электричество может быть основана на принципе take-or-pay («бери или плати»), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru