Исследование: Россияне стали меньше платить за коммуналку

Снижение среднего чека объясняется погодными условиями: прошедшая зима была теплее, чем год назад, заявили в банке. Аналитики добавили, что по этой же причине в сентябре-декабре средний счет за ЖКУ был еще ниже и составлял 4029 рублей: осень была куда теплее, чем начало года.

Исследователи также отметили, что на расходы влияет продолжительность светового дня. В темное время года (осень-зима) средние расходы в целом были выше, чем в более светлое (весна-лето).

Ранее в Минэнерго России предложили ввести новый порядок оплаты счетов за электричество. Новая схема оплаты счетов на электричество может быть основана на принципе take-or-pay («бери или плати»), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

