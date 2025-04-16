Юрист рассказала, как защитить свои права при покупке онлайн-курсов
Покупателям онлайн-курсов стоит заранее проверять документы и условия обучения, чтобы избежать проблем с возвратом средств и некачественным контентом. Об этом заявила юрист компании «Афонин, Божор и партнеры» Арина Сорокина в беседе с «Газетой.Ru».
По ее словам, с ростом популярности онлайн-образования потребителям все сложнее предугадать качество приобретаемого продукта. Чтобы минимизировать риски, юрист рекомендовала в первую очередь проверять наличие у образовательной платформы лицензии через сайт Рособрнадзора, изучать состав экспертов, а также внимательно читать договор и программу курса.
Особое внимание, как отметила Сорокина, следует уделять условиям возврата и расторжения соглашения. В некоторых случаях договором может быть предусмотрено, что услуга считается оказанной с момента открытия доступа к платформе. Тогда возврат возможен только при доказательстве того, что содержание курса не соответствует заявленному.
Также юрист посоветовала проверять наличие судебных разбирательств с участием платформы. Это можно сделать на сайтах судов, зная ИНН организации. При оплате нужно избегать перевода средств через сомнительные сервисы и на счета физических лиц — такие платежи будет сложнее отстоять в случае спора, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru