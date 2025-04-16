Юрист рассказала, как защитить свои права при покупке онлайн-курсов

Покупателям онлайн-курсов стоит заранее проверять документы и условия обучения, чтобы избежать проблем с возвратом средств и некачественным контентом. Об этом заявила юрист компании «Афонин, Божор и партнеры» Арина Сорокина в беседе с «Газетой.Ru».

По ее словам, с ростом популярности онлайн-образования потребителям все сложнее предугадать качество приобретаемого продукта. Чтобы минимизировать риски, юрист рекомендовала в первую очередь проверять наличие у образовательной платформы лицензии через сайт Рособрнадзора, изучать состав экспертов, а также внимательно читать договор и программу курса.