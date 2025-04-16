Тренеру Розанову может грозить до 20 лет по делу о домогательствах

В случае признания вины тренера Сергея Розанова по обвинению в сексуальных домогательствах к несовершеннолетней фигуристке ему может грозить до 20 лет лишения свободы. Об этом заявил адвокат по уголовным делам Максим Калинов в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, если квалифицировать ситуацию как действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, то она подпадает под ч. 4 ст. 132 УК. Санкция по этой статье предусматривает наказание от 12 до 20 лет лишения свободы.