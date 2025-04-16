Тренеру Розанову может грозить до 20 лет по делу о домогательствах

В случае признания вины тренера Сергея Розанова по обвинению в сексуальных домогательствах к несовершеннолетней фигуристке ему может грозить до 20 лет лишения свободы. Об этом заявил адвокат по уголовным делам Максим Калинов в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, если квалифицировать ситуацию как действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, то она подпадает под ч. 4 ст. 132 УК. Санкция по этой статье предусматривает наказание от 12 до 20 лет лишения свободы.

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Калинов уточнил, что в практике подобные дела встречаются нередко, и в них особое внимание уделяется обстоятельствам и возрасту пострадавшего.

Основанием для возможного расследования стали заявления фигуристки Вероники Жилиной, которая рассказала, что во время одной из тренировочных поездок Розанов пришел к ней в гостиничный номер и настаивал на том, чтобы сделать ей массаж. На тот момент спортсменке было 11 лет, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
ТЕГИ:ДомогательстваТренерСуд

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