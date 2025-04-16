Политолог предсказал возвращение Китая и США к переговорам

Журналист и политолог Юрий Светов выразил уверенность, что несмотря на нарастающее противостояние, Китай и США в перспективе вернутся за стол переговоров. Об этом он заявил в эфире телеканала ОТР, комментируя новую волну торгового давления со стороны Вашингтона. По его мнению, экономики двух стран слишком взаимосвязаны, чтобы позволить себе разрыв.

«Я думаю, что все-таки они за стол переговоров сядут. Слишком тесно связаны эти две экономики, огромные объемы между ними взаимовыгодной торговли, поэтому найдут возможность как-то договориться», — отметил Светов.