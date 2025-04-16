Политолог предсказал возвращение Китая и США к переговорам
Журналист и политолог Юрий Светов выразил уверенность, что несмотря на нарастающее противостояние, Китай и США в перспективе вернутся за стол переговоров. Об этом он заявил в эфире телеканала ОТР, комментируя новую волну торгового давления со стороны Вашингтона. По его мнению, экономики двух стран слишком взаимосвязаны, чтобы позволить себе разрыв.
«Я думаю, что все-таки они за стол переговоров сядут. Слишком тесно связаны эти две экономики, огромные объемы между ними взаимовыгодной торговли, поэтому найдут возможность как-то договориться», — отметил Светов.
Он сравнил ситуацию с переговорами между США и Ираном, напомнив, что даже после резкого разрыва при администрации Трампа, сторонам удалось достичь определённых договорённостей.
Политолог также подчеркнул, что одной из целей Белого дома может быть попытка склонить Россию на свою сторону в противостоянии с Пекином, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru