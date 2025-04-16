Площадь пожара на заводе в Курске достигла 17 тысяч квадратных метров

Масштаб пожара на одном из промышленных предприятий Курска увеличился до 17 тысяч квадратных метров, сообщает МЧС России.

В результате возгорания произошло частичное обрушение конструкций здания, задействованы дополнительные силы и техника. По данным ведомства, группировка, работающая на месте, была расширена до 100 человек и 30 единиц техники.

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Пожар вспыхнул на территории предприятия, расположенного в Железнодорожном округе Курска. Врио губернатора региона Александр Хинштейн уточнил, что возгорание произошло на Курском подшипниковом заводе АПЗ-20, предположительно — в цехе по производству резинотехнической продукции.

Он также отметил, что объект находится в промышленной зоне, и жилым домам на прилегающей территории ничего не угрожает. Руководит тушением начальник регионального управления МЧС генерал-майор внутренней службы Иван Лунев, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:Курская ОбластьПожарные

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