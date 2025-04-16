Площадь пожара на заводе в Курске достигла 17 тысяч квадратных метров

Пожар вспыхнул на территории предприятия, расположенного в Железнодорожном округе Курска. Врио губернатора региона Александр Хинштейн уточнил, что возгорание произошло на Курском подшипниковом заводе АПЗ-20, предположительно — в цехе по производству резинотехнической продукции.

Он также отметил, что объект находится в промышленной зоне, и жилым домам на прилегающей территории ничего не угрожает. Руководит тушением начальник регионального управления МЧС генерал-майор внутренней службы Иван Лунев, передает «Радиоточка НСН».

