Умер актер и режиссер дубляжа Владимир Герасимов

Актер и режиссер дубляжа Владимир Герасимов, известный по работе над русскими версиями голливудских фильмов, скончался на 75-м году жизни. О его смерти сообщается в Telegram-канале объединения «Русский дубляж».

Герасимов был одним из ключевых голосов отечественной дубляжной школы. Он озвучивал Брюса Уиллиса в боевиках «Неудержимые» и «РЭД 2», Джона Траволту в картинах «Из Парижа с любовью» и «База «Клейтон», а также дядю Стэна в мультсериале «Гравити Фолз».

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Владимир Герасимов родился 31 августа 1950 года в Москве и окончил Театральный институт имени Бориса Щукина.

Как актер он запомнился ролями в фильмах «Последнее лето детства», «Аты-баты, шли солдаты...» и «Задача с тремя неизвестными», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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