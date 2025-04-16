Умер актер и режиссер дубляжа Владимир Герасимов

Актер и режиссер дубляжа Владимир Герасимов, известный по работе над русскими версиями голливудских фильмов, скончался на 75-м году жизни. О его смерти сообщается в Telegram-канале объединения «Русский дубляж».

Герасимов был одним из ключевых голосов отечественной дубляжной школы. Он озвучивал Брюса Уиллиса в боевиках «Неудержимые» и «РЭД 2», Джона Траволту в картинах «Из Парижа с любовью» и «База «Клейтон», а также дядю Стэна в мультсериале «Гравити Фолз».