СМИ: Звезда «Универа» Хилькевич заявила об отказе сниматься голой
Российская актриса Анна Хилькевич, известная по роли Маши Беловой в сериале «Универ.Новая общага», заявила, что не одобряет постельные сцены в фильмах, сообщает сайт «Страсти». Она добавила, что обнаженные сцены далеко не всегда оправданы в фильмах и сериалах. По ее мнению, такое решение необходимо обсуждать не только с режиссером, но и с мужем.
В российском сериале актриса воплотила наивного и глупого персонажа, блондинку из Краснодара, которая интересуется модой, импульсивна и невнимательна. Она также снялась в той же роли в продолжении франшизы «Универ. 10 лет спустя» и «Универ. 13 лет спустя».
Хилькевич также отметила, что не хочет больше играть глупышек, потому что у таких ролей есть последствия. Она добавила, что отказалась от участия в ряде проектов, потому что не хотела становиться актрисой одного образа.
Ранее певица Анна Asti (настоящее имя — Анна Дзюба) подала в суд на звезду сериала «Универ» Стаса Ярушина, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru