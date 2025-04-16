СМИ: Звезда «Универа» Хилькевич заявила об отказе сниматься голой

В российском сериале актриса воплотила наивного и глупого персонажа, блондинку из Краснодара, которая интересуется модой, импульсивна и невнимательна. Она также снялась в той же роли в продолжении франшизы «Универ. 10 лет спустя» и «Универ. 13 лет спустя».

Хилькевич также отметила, что не хочет больше играть глупышек, потому что у таких ролей есть последствия. Она добавила, что отказалась от участия в ряде проектов, потому что не хотела становиться актрисой одного образа.

Ранее певица Анна Asti (настоящее имя — Анна Дзюба) подала в суд на звезду сериала «Универ» Стаса Ярушина, напоминает НСН.

