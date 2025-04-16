СМИ: Звезда «Универа» Хилькевич заявила об отказе сниматься голой

Российская актриса Анна Хилькевич, известная по роли Маши Беловой в сериале «Универ.Новая общага», заявила, что не одобряет постельные сцены в фильмах, сообщает сайт «Страсти». Она добавила, что обнаженные сцены далеко не всегда оправданы в фильмах и сериалах. По ее мнению, такое решение необходимо обсуждать не только с режиссером, но и с мужем.

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В российском сериале актриса воплотила наивного и глупого персонажа, блондинку из Краснодара, которая интересуется модой, импульсивна и невнимательна. Она также снялась в той же роли в продолжении франшизы «Универ. 10 лет спустя» и «Универ. 13 лет спустя».

Хилькевич также отметила, что не хочет больше играть глупышек, потому что у таких ролей есть последствия. Она добавила, что отказалась от участия в ряде проектов, потому что не хотела становиться актрисой одного образа.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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