Умерла актриса из «Улиц разбитых фонарей» Ирина Кушнир

Заслуженная артистка России Ирина Кушнир умерла на 70-м году жизни, сообщили в петербургском Театре на Литейном, где актриса прослужила значительную часть своей карьеры.

По данным театра, прощание с артисткой состоится 17 апреля в 11:00 в крематории на Шафировском проспекте, дом 12.

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Кушнир была одной из ключевых фигур труппы Театра на Литейном. За годы службы она исполнила ряд знаковых ролей, в том числе Регану в «Короле Лире», Клер в «Великой Екатерине», Наталью в «Трех сестрах», Каю Фосли в «Строителе Сольнесе» и Евлампию Петровну в «Театральном романе».

Помимо театральной сцены, актриса была известна по ролям в популярных телесериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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