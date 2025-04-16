Умерла актриса из «Улиц разбитых фонарей» Ирина Кушнир

Заслуженная артистка России Ирина Кушнир умерла на 70-м году жизни, сообщили в петербургском Театре на Литейном, где актриса прослужила значительную часть своей карьеры.

По данным театра, прощание с артисткой состоится 17 апреля в 11:00 в крематории на Шафировском проспекте, дом 12.