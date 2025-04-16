Религиовед призвал Володина запретить никабы и паранджу

Эксперт обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой рассмотреть законопроект, который бы регулировал ношение религиозной одежды, балаклав и масок. Он отметил, что сейчас у преступников есть необходимость скрывать лица от видеокамер, для чего они могут использовать никаб и паранджу.

Он добавил, что есть целая группа правонарушителей, которым такой гардероб помогает обходить закон. По его мнению, это воры из магазинов, извращенцы, закладчики наркотиков. Эксперт также отметил, что часто под женской одеждой могут скрываться мужчины, которые готовят теракты.

Ранее никаб в метро привел к драке в Москве, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

