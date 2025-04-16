Суд арестовал бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова

Мещанский районный суд Москвы арестовал экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Согласно постановлению, Смирнов проведет два месяца в следственном изоляторе. Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу было подано следствием.