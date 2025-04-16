Суд арестовал бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова
Мещанский районный суд Москвы арестовал экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
Согласно постановлению, Смирнов проведет два месяца в следственном изоляторе. Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу было подано следствием.
Смирнова задержали сотрудники Следственного департамента МВД России при участии оперативников Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции, а также ФСБ.
Алексей Смирнов занял пост главы Курской области в мае 2024 года, сменив на этой должности Романа Старовойта, который перешел на работу в федеральное правительство и возглавил Министерство транспорта. До этого назначения Смирнов входил в региональное руководство в качестве первого заместителя губернатора и председателя правительства области, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru