Суд арестовал бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова

Мещанский районный суд Москвы арестовал экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Согласно постановлению, Смирнов проведет два месяца в следственном изоляторе. Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу было подано следствием.

Задержан экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов

Смирнова задержали сотрудники Следственного департамента МВД России при участии оперативников Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции, а также ФСБ.

Алексей Смирнов занял пост главы Курской области в мае 2024 года, сменив на этой должности Романа Старовойта, который перешел на работу в федеральное правительство и возглавил Министерство транспорта. До этого назначения Смирнов входил в региональное руководство в качестве первого заместителя губернатора и председателя правительства области, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный канал Мосгорсуда
ТЕГИ:Курская ОбластьАрест

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