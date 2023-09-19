Власти Львова заявили о пожаре на промышленном складе после ударов

Пожар произошел на промышленном складе во Львове. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.

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Ранее стало известно, что во Львове прогремела серия взрывов, пишет «Свободная пресса». В регионе была объявлена воздушная тревога.

«В результате удара на территории Львова фиксируем возгорание на промышленном складе», — написал Садовый в своем Telegram-канале.

Позже мэр Львова добавил, что горит крыша объекта в одном из районов города.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов заявил об ударе по производственной зоне в Холодногорском районе, напоминает телеканал «360».

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Фото: kv.dsns.gov.ua
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