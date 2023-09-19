Власти Львова заявили о пожаре на промышленном складе после ударов
Пожар произошел на промышленном складе во Львове. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.
Ранее стало известно, что во Львове прогремела серия взрывов, пишет «Свободная пресса». В регионе была объявлена воздушная тревога.
«В результате удара на территории Львова фиксируем возгорание на промышленном складе», — написал Садовый в своем Telegram-канале.
Позже мэр Львова добавил, что горит крыша объекта в одном из районов города.
Ранее мэр Харькова Игорь Терехов заявил об ударе по производственной зоне в Холодногорском районе, напоминает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru