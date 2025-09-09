«Медицина, например, за последние два-три года не потеряла большого количества исследователей, а наоборот увеличила, потому что идет развитие фармацевтической отрасли, новых медицинских технологий. Для молодых исследователей и ученых в этой отрасли выделяются гранты. Очень хотелось бы верить, что ситуация исправляется. Но для того, чтобы делать такие заявления, надо определить четкие критерии - кто относится сегодня к молодым исследователям и ученым. Я бы не считала аспирантов, которые обучаются особенно в коммерческих и негосударственных вузах, а только тех, кто уже защитил диссертацию», - рассказала Пилипенко.

Также она напомнила о преимуществах статуса кандидата или доктора наук, которые позволяют им претендовать на более высокие должности.

«Кандидат наук, доктор наук, работающий в научной или образовательной организации, имеет преимущества. Он может претендовать на управленческие должности: профессора, доцента, заведующего кафедрой и так далее. В ненаучных и необразовательных организациях устанавливаются свои критерии. Если компания заинтересована, то она может ввести стимулирующие для кандидатов. Единой системы доплат за ученую степень или ученые звания не существует», - подытожила Пилипенко.

Ранее Российский научный фонд приступил к приёму заявок на участие в конкурсе «мегагрантов» для финансирования фундаментальных и поисковых научных исследований под руководством ведущих ученых из других стран, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

