В Госдуме задумались, как правильно считать молодых ученых

Чтобы правильно считать процент молодых ученых в России, нужно иметь четкие критерии, которые пока что у нас размыты, заявила НСН Ольга Пилипенко.

В России действительно наблюдалось снижение числа молодых ученых, однако сегодня их число наоборот увеличивается, особенно в медицине. Об этом НСН рассказала член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко.

В российских научных организациях резко сократилось число сотрудников с ученой степенью кандидата или доктора наук, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата. Так, в 2024 году таковых насчитывалось на 20% меньше по сравнению с 2015 годом. В частности, число докторов наук снизилось почти на 23%, а кандидатов наук — на 19%. Пилипенко рассказала, с чем было связано сокращение.

Депутат Госдумы Фетисов: Байкал спасут только ученые и президент

«Последние два года у нас наоборот идет прирост молодых ученых в науке до 35 лет. К молодым ученым относятся в том числе и аспиранты, независимо от того, защитились они, или нет. Поэтому эту цифру надо уточнять. А так действительно наблюдался отток молодых ученых из отрасли. Во-первых, шли серьезные преобразования в конкурсной системе по объявлению грантов. Усилилась и усиливается до сих пор экспертиза научных исследований, роль Академии наук и ее экспертов. Это более жесткая экспертиза, в первую очередь, приоритетных научных исследований, которые нужны для развития фундаментальной науки. Также часть молодых ученых уходила из научного сектора в реальный сектор экономики, так как там есть различные льготы, высокая зарплата и не нужно выигрывать гранты. Это касается прежде всего айтишников», - отметила она.

При этом в медицине, по словам депутата, молодых ученых за последние годы только прибавилось.

Заявления южнокорейских ученых о победе над старением назвали уткой

«Медицина, например, за последние два-три года не потеряла большого количества исследователей, а наоборот увеличила, потому что идет развитие фармацевтической отрасли, новых медицинских технологий. Для молодых исследователей и ученых в этой отрасли выделяются гранты. Очень хотелось бы верить, что ситуация исправляется. Но для того, чтобы делать такие заявления, надо определить четкие критерии - кто относится сегодня к молодым исследователям и ученым. Я бы не считала аспирантов, которые обучаются особенно в коммерческих и негосударственных вузах, а только тех, кто уже защитил диссертацию», - рассказала Пилипенко.

Также она напомнила о преимуществах статуса кандидата или доктора наук, которые позволяют им претендовать на более высокие должности.

«Кандидат наук, доктор наук, работающий в научной или образовательной организации, имеет преимущества. Он может претендовать на управленческие должности: профессора, доцента, заведующего кафедрой и так далее. В ненаучных и необразовательных организациях устанавливаются свои критерии. Если компания заинтересована, то она может ввести стимулирующие для кандидатов. Единой системы доплат за ученую степень или ученые звания не существует», - подытожила Пилипенко.

Ранее Российский научный фонд приступил к приёму заявок на участие в конкурсе «мегагрантов» для финансирования фундаментальных и поисковых научных исследований под руководством ведущих ученых из других стран, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:Ученые

Горячие новости

Все новости

партнеры