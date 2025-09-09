Вводить классическое школьное образование с шести лет не стоит, однако можно ввести так называемую «предшколу» — интеграцию детсада с образовательной программой, где есть развивающие занятия, а также детей научат чтению и письму. Об этом НСН заявил учитель истории и обществознания, учитель года - 2022 Дмитрий Лутовинов.

Двенадцатилетнее школьное образование планируется поэтапно ввести в Узбекистане, в первый класс дети будут ходить с шести лет. Об этом заявил замминистра дошкольного и школьного образования страны Сардор Раджабов в интервью телеканалу Uzbekistan 24. По мнению Лутовинова, правильнее будет вводить с шести лет не классическое школьное образование, а так называемую «предшколу».