Учитель года предложил после детского сада вести «предшколу» с шести лет
Отправлять детей в первый класс в 6 лет рановато, но ребенок вполне может заниматься на подготовительных курсах, сказал НСН Дмитрий Лутовинов.
Вводить классическое школьное образование с шести лет не стоит, однако можно ввести так называемую «предшколу» — интеграцию детсада с образовательной программой, где есть развивающие занятия, а также детей научат чтению и письму. Об этом НСН заявил учитель истории и обществознания, учитель года - 2022 Дмитрий Лутовинов.
Двенадцатилетнее школьное образование планируется поэтапно ввести в Узбекистане, в первый класс дети будут ходить с шести лет. Об этом заявил замминистра дошкольного и школьного образования страны Сардор Раджабов в интервью телеканалу Uzbekistan 24. По мнению Лутовинова, правильнее будет вводить с шести лет не классическое школьное образование, а так называемую «предшколу».
«Все зависит от программы, поскольку непонятно, что дети с шести лет будут изучать. Я бы свою дочь не хотел отдавать в школу с шести лет, с другой стороны, она уже ходит на подготовительные курсы, где учат читать, писать, есть развивающие занятия. Здесь скорее идет речь о “предшколе”, некой интеграции детского сада с образовательной программой, которая вводится и в России. Вводить классическое школьное образование с шести лет я не вижу смысла, а “предшкола” — вещь хорошая, поскольку в детском саду толком не учат», — сказал Лутовинов.
Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что Госдума планирует выработать предложения по изменению ситуации с домашними заданиями для школьников с учетом мнений россиян.
