Милонов назвал идею обязательной десятины провокацией
Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что обсуждения о введении для россиян обязательной церковной десятины не имеют отношения к Русской православной церкви и носят провокационный характер. Его слова приводит NEWS.ru.
По словам парламентария, подобные инициативы никогда не исходили от патриарха или Священного синода. Он подчеркнул, что это лишь частное мнение, которое не поддерживается духовенством и может быть воспринято крайне негативно.
Милонов отметил, что любые пожертвования в пользу Церкви должны оставаться исключительно добровольными. Идея обязательного сбора, по его словам, противоречит принципу отделения церкви от государства и фактически превращает пожертвование в налог.
Он также добавил, что жертвовать десятую часть дохода можно лишь по собственному решению прихожанина, но навязать такое требование не вправе никто, включая священноначалие, передает «Радиоточка НСН».
