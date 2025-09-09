Милонов назвал идею обязательной десятины провокацией

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что обсуждения о введении для россиян обязательной церковной десятины не имеют отношения к Русской православной церкви и носят провокационный характер. Его слова приводит NEWS.ru.

По словам парламентария, подобные инициативы никогда не исходили от патриарха или Священного синода. Он подчеркнул, что это лишь частное мнение, которое не поддерживается духовенством и может быть воспринято крайне негативно.