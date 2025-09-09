Названы главные «дыры» в безопасности «умного» дома
Маршрутизаторы и Wi-Fi-камеры остаются главными целями хакеров при взломе систем «умного» дома. Об этом «Газете.Ru» сообщил кандидат технических наук, доцент РТУ МИРЭА Святослав Литвинов.
По его словам, компрометация роутера дает злоумышленникам полный контроль над интернет-трафиком, а взлом камер превращает их в инструменты наблюдения и шантажа. При этом весь набор смарт-устройств — от колонок и голосовых помощников до датчиков освещения и розеток — образует сложный ландшафт киберугроз.
Эксперт отметил, что хакеры выбирают наиболее массовые и наименее защищенные устройства. Их слабые места — стандартные пароли, устаревшее программное обеспечение и отсутствие шифрования. Подобные гаджеты нередко используются для создания бот-сетей и проведения DDoS-атак.
Литвинов подчеркнул, что защитить домашнюю сеть можно только комплексно: менять пароли по умолчанию на сложные и уникальные, а также регулярно обновлять прошивку маршрутизаторов и «умных» гаджетов, поскольку обновления устраняют критические уязвимости, передает «Радиоточка НСН».
