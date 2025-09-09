Названы главные «дыры» в безопасности «умного» дома

Эксперт отметил, что хакеры выбирают наиболее массовые и наименее защищенные устройства. Их слабые места — стандартные пароли, устаревшее программное обеспечение и отсутствие шифрования. Подобные гаджеты нередко используются для создания бот-сетей и проведения DDoS-атак.

Литвинов подчеркнул, что защитить домашнюю сеть можно только комплексно: менять пароли по умолчанию на сложные и уникальные, а также регулярно обновлять прошивку маршрутизаторов и «умных» гаджетов, поскольку обновления устраняют критические уязвимости, передает «Радиоточка НСН».

