Макрон назначил новым премьером Франции Себастьяна Лекорню

Президент Франции Эммануэль Макрон назначил новым премьер-министром 39-летнего министра обороны Себастьяна Лекорню. Он сменил Франсуа Байру, правительство которого накануне потеряло доверие парламента.

Отставка Байру стала историческим событием: впервые за все время Пятой республики премьер-министр лично проиграл вотум доверия. Против него проголосовали 364 депутата, за — 194.

Франция осталась без правительства

Лекорню возглавляет министерство обороны с 2022 года. До этого он руководил министерством заморских территорий, курировал вопросы экологии и местного самоуправления.

Франция в настоящее время переживает серьезный политический и экономический кризис. Бюджетный дефицит и госдолг превысили допустимые нормы Евросоюз, в стране проходят акции протеста, передает «Радиоточка НСН».

