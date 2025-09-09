В России зафиксирован рост DDoS-атак на интернет-провайдеров

В России отмечается резкий всплеск кибератак на телекоммуникационную отрасль, прежде всего на интернет-провайдеров. С 1 по 25 августа 2025 года число DDoS-атак выросло на 86% по сравнению с аналогичным периодом июля. Об этом «Газете.Ru» сообщили в компании StormWall, специализирующейся на защите бизнеса от киберугроз.

По данным экспертов, активность хакеров усилилась на фоне возросшего спроса на проводной интернет из-за перебоев в работе мобильной связи. Провайдеры оказались под дополнительной нагрузкой, что сделало их наиболее уязвимыми для киберпреступников.