В России зафиксирован рост DDoS-атак на интернет-провайдеров
В России отмечается резкий всплеск кибератак на телекоммуникационную отрасль, прежде всего на интернет-провайдеров. С 1 по 25 августа 2025 года число DDoS-атак выросло на 86% по сравнению с аналогичным периодом июля. Об этом «Газете.Ru» сообщили в компании StormWall, специализирующейся на защите бизнеса от киберугроз.
По данным экспертов, активность хакеров усилилась на фоне возросшего спроса на проводной интернет из-за перебоев в работе мобильной связи. Провайдеры оказались под дополнительной нагрузкой, что сделало их наиболее уязвимыми для киберпреступников.
Аналитики отмечают, что чаще всего применялась тактика так называемых «ковровых бомбардировок» — масштабных DDoS-атак, направленных сразу на целые диапазоны IP-адресов или подсети. Такие атаки проводятся при помощи ботнетов и сложно поддаются отражению, поскольку блокировка целевых адресов приводит к перебоям у законных пользователей.
Крупные интернет-провайдеры смогли отразить атаки благодаря применению профессиональных систем защиты. Однако для небольших региональных компаний вторжения стали серьёзным испытанием: многие из них были вынуждены в экстренном порядке подключать специализированные сервисы киберзащиты, передает «Радиоточка НСН».
