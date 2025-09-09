Там отметили, что на сегодняшний день в Стамбуле и его окрестностях находятся десятки тысяч российских туристов.

«Турция является безусловным лидером по популярности среди российских туристов. По данным РСТ, ежегодно страну посещает около шести миллионов россиян. Значительная часть из них предпочитает самостоятельное планирование поездок. Анализ бронирований показывает, что большая часть туристов действительно приобретает размещение и перелеты раздельно, что подтверждает высокую долю самостоятельных поездок. Точную цифру числа россиян в Стамбуле на данный момент назвать невозможно, так как самостоятельных туристов невозможно отследить в полном объеме. Однако, учитывая общий турпоток и то, что Стамбул является ключевым транзитным и туристическим хабом, можно предположить, что в городе и его окрестностях сейчас находятся десятки тысяч российских граждан. По данным РСТ, массовых отмен бронирований не поступало, что свидетельствует о сохранении присутствия туристов. Ситуация в Стамбуле находится под контролем властей и не представляет критической угрозы для туристов», — заключили в TEZ TOUR.

Ранее профессор университета экономики и технологий Торговой палаты и биржи Турции Тогрул Исмаил заявил НСН, что позициям турецкого президента ничего не угрожает, пока оппозиция сама нарушает закон и попадает под следствие.

