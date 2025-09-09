Туроператоры дали советы россиянам в охваченном протестами Стамбуле
На сегодняшний день в Стамбуле и его окрестностях находятся десятки тысяч российских туристов, рассказали НСН в пресс-службе туроператора TEZ TOUR.
Российским туристам, находящимся в окрестностях Стамбула, где бушуют протесты, необходимо соблюдать правила безопасности, сообщили НСН в пресс-службе туроператора TEZ TOUR.
Накануне в Стамбуле жители вышли на улицы, выступая против политических решений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по отстранению руководства Народно-республиканской партии (НРП) от исполнения обязанностей и передаче партийного управления временному совету. Массовые митинги проходят возле офиса партии и перерастают в стычки с полицией. В пресс-службе туроператора дали советы российским туристам, находящимся в окрестностях Стамбула.
«По данным Российского союза туриндустрии (РСТ) и информации от наших местных представителей, протестные акции в Стамбуле не повлияли на безопасность туристов. На текущий момент не зафиксировано ни одного инцидента с участием российских граждан, связанного с протестами. Однако, в связи с введенными властями ограничениями доступа в отдельные районы города, мы рекомендуем проявлять повышенную осторожность и избегать мест массового скопления людей. Важно иметь при себе контактные телефоны горячей линии вашего туроператора и Посольства РФ в Турции для оперативной связи в случае необходимости. Мы понимаем, что туристы приехали отдыхать и знакомиться с городом. Полностью отказываться от планов не требуется, но важно следовать простым правилам безопасности: избегать районов проведения акций, не приближаться к местам скопления людей и не проявлять интерес к происходящим акциям протеста, а также заранее планировать маршруты, учитывая возможные перекрытия улиц и временные неудобства в работе общественного транспорта. Основные достопримечательности, такие как Султанахмет, Галата, дворец Топкапы, доступны для посещения, связь в этих районах устойчивая. Мы не рекомендуем бесцельно проводить время в отелях, но призываем к осмотрительности и выбору традиционных туристических локаций, где обстановка остается спокойной», — сказали НСН в пресс-службе туроператора.
Там отметили, что на сегодняшний день в Стамбуле и его окрестностях находятся десятки тысяч российских туристов.
«Турция является безусловным лидером по популярности среди российских туристов. По данным РСТ, ежегодно страну посещает около шести миллионов россиян. Значительная часть из них предпочитает самостоятельное планирование поездок. Анализ бронирований показывает, что большая часть туристов действительно приобретает размещение и перелеты раздельно, что подтверждает высокую долю самостоятельных поездок. Точную цифру числа россиян в Стамбуле на данный момент назвать невозможно, так как самостоятельных туристов невозможно отследить в полном объеме. Однако, учитывая общий турпоток и то, что Стамбул является ключевым транзитным и туристическим хабом, можно предположить, что в городе и его окрестностях сейчас находятся десятки тысяч российских граждан. По данным РСТ, массовых отмен бронирований не поступало, что свидетельствует о сохранении присутствия туристов. Ситуация в Стамбуле находится под контролем властей и не представляет критической угрозы для туристов», — заключили в TEZ TOUR.
Ранее профессор университета экономики и технологий Торговой палаты и биржи Турции Тогрул Исмаил заявил НСН, что позициям турецкого президента ничего не угрожает, пока оппозиция сама нарушает закон и попадает под следствие.
