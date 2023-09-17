Украинские СМИ сообщили о взрыве в Очакове

Подробностей о взрыве не приводится. Информации о пострадавших и разрушениях нет. Местные власти пока не комментировали ситуацию.

В воскресенье в Николаевской и Одесской областях объявили воздушную тревогу. Сирены сработали в 14:41 и 14:43.

В субботу в Харькове произошла серия взрывов. В городе и области объявляли воздушную тревогу, отмечает «Радиоточка НСН».

