Украинские СМИ сообщили о взрыве в Очакове
17 сентября 202315:42
В городе Очаков Николаевской области Украины прогремел взрыв, передает издание «Думская».
Подробностей о взрыве не приводится. Информации о пострадавших и разрушениях нет. Местные власти пока не комментировали ситуацию.
В воскресенье в Николаевской и Одесской областях объявили воздушную тревогу. Сирены сработали в 14:41 и 14:43.
В субботу в Харькове произошла серия взрывов. В городе и области объявляли воздушную тревогу, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru