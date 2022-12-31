Власти Киева заявили о взрывах в городе
В Киеве слышны взрывы. Об этом сообщил киевский мэр Виталий Кличко в Telegram-канале.
«В Киеве раздаются взрывы», — написал он.
Также 31 декабря взрывы происходили в Киевской, Харьковской, Винницкой областях Украины и подконтрольной Киеву части Херсонской области.
Ранее военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что ВС РФ используют новую тактику на Украине, осуществляя постоянное давление на противника при помощи высокоточных ударов с помощью дронов по энергосистеме и военным объектам Украины, чтобы не позволить противнику восстановить энергетический потенциал предприятий по производству оружия и ремонту боевой техники.
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