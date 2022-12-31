Военный эксперт рассказал о новой тактике ВС РФ на Украине

По данным аналитика, ВС РФ осуществляют постоянное давление на противника при помощи высокоточных ударов по энергосистеме и военным объектам Украины, чтобы не позволить противнику восстановить энергетический потенциал предприятий по производству оружия и ремонту боевой техники. Эта тактика также усложняет переброску боевой техники и резервов в подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Значение этих ударов достаточно важное, потому что они наносятся по тыловым коммуникациям, вывод их строя которых ведет к тому, что противнику достаточно сложно концентрировать ресурсы как для обороны, так для наступления или контрнаступления», — отметил Кнутов в комментарии «МК».

По его словам, удары РФ по украинским объектам перед Новым годом участились. Военные в основном используют вместо ракет «Калибр» и дронов-камикадзе типа «Герань беспилотники. Они отвлекают на себя силы ПВО Украины и заставляют Киев тратить ракеты на весьма дешевые и бесполезные дроны. Кнутов рассказал, что Россия использует опыт Израиля, который «на любые действия террористических организаций в отношении своей страны всегда отвечает жестко, решительно и, самое главное, быстро».

По мнению эксперта, ощутимые результаты применения новой тактики, которая используется уже третий день подряд, можно будет увидеть через неделю.

Ранее бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) в разговоре с НСН отмечал, что под Новый год Украина постарается нанести по территории России массированный удар, таким образом киевские власти хотят «поздравить» Кремль с праздником, также возможны террористические акты и диверсии.

