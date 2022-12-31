Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации.

ВС РФ нанесли удар по военной базе в Черниговской области Украины

Территория Украины на карте министерства цифровой трансформации отмечена красным, передает РИА Новости.

Ранее военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что ВС РФ используют новую тактику на Украине, осуществляя постоянное давление на противника при помощи высокоточных ударов по энергосистеме и военным объектам Украины, чтобы не позволить противнику восстановить энергетический потенциал предприятий по производству оружия и ремонту боевой техники.

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ФОТО: РИА Новости
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