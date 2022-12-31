Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины

Кремль: Путин и председатель КНР Си Цзиньпин поздравили друг друга с наступающим Новым годом 46 человек погибли, 28 числятся пропавшими без вести в результате наводнений на Филиппинах СМИ: в Чили из-за рекордной жары начались лесные пожары, в стране объявлен режим ЧС СМИ: глава Бразилии Болсонару покинул страну, отправившись в США СМИ: состояние Маска уменьшилось с конца 2021 года более чем на $200 млрд