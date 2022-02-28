Власти Камчатки заявили о готовности принять беженцев из ДНР и ЛНР

Так, дети будут обеспечены местами в детсадах и школах.

«Елизовский район предложил три точки дислокации — базы отдыха, которые могут обеспечить беженцев питанием и всеми необходимыми средствами размещения», - приводятся в сообщении слова зампредседателя правительства региона Романа Василевского.

Ранее эксперт Ассоциации военных политологов, доктор политических наук, заведующий кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что россияне в основном поддерживают прием беженцев из Донбасса и помогают им.

