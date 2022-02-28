Власти Камчатки заявили о готовности принять беженцев из ДНР и ЛНР

Камчатский край готов принять беженцев с Украины, а также с ДНР и ЛНР, для них готовят базы отдыха и общежитие. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Президент Литвы заявил, что беженцы попадают в Минск из Москвы

Так, дети будут обеспечены местами в детсадах и школах.

«Елизовский район предложил три точки дислокации — базы отдыха, которые могут обеспечить беженцев питанием и всеми необходимыми средствами размещения», - приводятся в сообщении слова зампредседателя правительства региона Романа Василевского.

Ранее эксперт Ассоциации военных политологов, доктор политических наук, заведующий кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что россияне в основном поддерживают прием беженцев из Донбасса и помогают им.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЛНРДНРУкраинаРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры