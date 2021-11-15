Президент Литвы заявил, что беженцы попадают в Минск из Москвы

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Россия способствует обострению миграционного кризиса на границах Белоруссии и стран ЕС. Об этом лидер государства рассказал на пресс-конференции, которая транслировалась на его странице в Twitter.

«Последние события заставляют думать, что Россия тем или иным образом связана с этим кризисом, об этом говорит многое. Во-первых, мигранты приезжают через Москву», — подчеркнул Науседа.

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Глава белорусской авиакомпании «Belavia» опроверг заявление президента Литвы, сообщает РИА Новости.

Страны Евросоюза уже неоднократно обвиняли Россию в причастности к миграционному кризису на границах Белоруссии и ЕС. Президент России Владимир Путин отметил, что Москва готова помогать в решении ситуации с беженцами. В то же время президент подчеркнул, что страны ЕС сами создали условия, чтобы к ним устремились беженцы.

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ФОТО: РИА Новости/ Алексей Витвицкий
ТЕГИ:МоскваЕвросоюзМигранты
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