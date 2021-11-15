Президент Литвы заявил, что беженцы попадают в Минск из Москвы

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Россия способствует обострению миграционного кризиса на границах Белоруссии и стран ЕС. Об этом лидер государства рассказал на пресс-конференции, которая транслировалась на его странице в Twitter.

«Последние события заставляют думать, что Россия тем или иным образом связана с этим кризисом, об этом говорит многое. Во-первых, мигранты приезжают через Москву», — подчеркнул Науседа.