Минобороны сообщило об уничтожении корабля и склада ракет в порту Одессы

Это произошло благодаря удару высокоточными ракетами. Ими же выведены из строя производственные мощности предприятия по ремонту и модернизации корабельного состава Военно-морских сил Украины. Кроме того, в Николаеве нанесены удары по складам вооружения и боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ и 123-й бригады территориальной обороны на территории тепловозоремонтного завода.

В результате уничтожены более 50 человек личного состава, более 3 тыс. артиллерийских боеприпасов различного калибра и десять единиц бронетехники.

Напомним, ранее воинские части России уничтожили 70% личного состава двух батальонов 10-й бригады войск Украины на территории ДНР.

