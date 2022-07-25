Минобороны сообщило об уничтожении корабля и склада ракет в порту Одессы
Военные России уничтожили военный корабль Украины и склад американских ракет Harpoon в порту Одессы, сообщает Минобороны России.
Это произошло благодаря удару высокоточными ракетами. Ими же выведены из строя производственные мощности предприятия по ремонту и модернизации корабельного состава Военно-морских сил Украины. Кроме того, в Николаеве нанесены удары по складам вооружения и боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ и 123-й бригады территориальной обороны на территории тепловозоремонтного завода.
В результате уничтожены более 50 человек личного состава, более 3 тыс. артиллерийских боеприпасов различного калибра и десять единиц бронетехники.
Напомним, ранее воинские части России уничтожили 70% личного состава двух батальонов 10-й бригады войск Украины на территории ДНР.
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