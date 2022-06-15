Власти Херсонской области прокомментировали обещание Зеленского вернуть регион

Обещания украинского лидера Владимира Зеленского вернуть контроль над Херсонской областью, а также Крымом, Донбассом и Запорожской областью — не более чем бессмысленная истерика, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова.

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Так он отреагировал на видеоролик, в котором президент пообещал возвратить украинским националистам контроль над этими территориями.

«Херсонщина уже навсегда освобождена от фашизма и этих политиканов, которые всё делали, чтобы украсть, уничтожить, забрать, но это уже в прошлом», — заявил чиновник.

По его словам, Зеленский всегда вел антиукраинскую и антинародную деятельность.

Ранее президент Украины заявил о преимуществе России в военных действиях, признав, что время играет на нее, а не на Киев. Он призвал «действовать» уже сейчас.

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:КрымДонбассУкраинаВладимир Зеленский
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