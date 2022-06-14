Зеленский заявил, что время играет на Россию, а не на Украину

Зеленский призвал «действовать» уже сейчас. Он считает, что Украина «потеряет все, если потерпит поражение от России в этой войне». Президент также снова выразил готовность вести мирные переговоры, но только в том случае, если Москва будет готова прекратить военные действия.

В этом же интервью Зеленский также осудил канцлера ФРГ Олафа Шольца за попытки сохранить равновесие между Киевом и Москвой на фоне российской специальной военной операции.



