Зеленский заявил, что время играет на Россию, а не на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о преимуществе России в военных действиях, признав, что время играет на нее, а не на Киев. Об этом он сказал в интервью немецкому телеканалу ZDF.

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Зеленский призвал «действовать» уже сейчас. Он считает, что Украина «потеряет все, если потерпит поражение от России в этой войне». Президент также снова выразил готовность вести мирные переговоры, но только в том случае, если Москва будет готова прекратить военные действия.

В этом же интервью Зеленский также осудил канцлера ФРГ Олафа Шольца за попытки сохранить равновесие между Киевом и Москвой на фоне российской специальной военной операции.


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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:УкраинаВладимир Зеленский
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