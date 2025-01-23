Власти Харьковской области расширили зону принудительной эвакуации
Власти Харьковской области расширили зону принудительной эвакуации на Кондрашевскую и Великобурлукскую общины Купянского района на правом берегу реки Оскол, сообщил глава региональной администрации Олег Синегубов в Telegram-канале.
Он отметил, что такое решение было принято на совете обороны области. Принудительная эвакуация семей с детьми будет из четырех населенных пунктов Великобурлукской общины и 12 сел Кондрашевской общины.
Ранее сообщалось, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Западное (Харьковская область). По данным представителей оборонного ведомства, Западное было взято под контроль усилиями подразделений группировки войск «Запад» Вооруженных сил России, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп заявил о готовности Украины заключить сделку по урегулированию конфликта
- Трамп призвал Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить цены на нефть
- Виновникам разлива мазута в Черном море выставят счет через три месяца
- В Госдуме предложили ограничить покупки на маркетплейсах
- Суд продлил арест имущества семьи Блиновской до мая
- Названы самые востребованные в России профессии на «удаленке»
- В Кремле не считают номинацию Борисова на «Оскар» концом «отмены» культуры РФ
- На «Оскар-2025» в категории «Лучший фильм» номинировали 10 кинокартин
- В Татарстане 11-летний мальчик умер после игры в хоккей
- ВСУ атаковали вечером три населенных пункта Белгородской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru