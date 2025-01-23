Власти Харьковской области расширили зону принудительной эвакуации

Он отметил, что такое решение было принято на совете обороны области. Принудительная эвакуация семей с детьми будет из четырех населенных пунктов Великобурлукской общины и 12 сел Кондрашевской общины.

Ранее сообщалось, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Западное (Харьковская область). По данным представителей оборонного ведомства, Западное было взято под контроль усилиями подразделений группировки войск «Запад» Вооруженных сил России, передает «Радиоточка НСН».

