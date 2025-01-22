В Киеве арестован генерал ВСУ по делу о провале обороны в Харьковской области

Печерский районный суд Киева отправил под арест на два месяца генерал-лейтенанта ВСУ Артура Горбенко, задержанного по делу о провале обороны в Харьковской области. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Суд установил возможность освобождения военного под залог в размере 25 миллионов гривен (около 595 тысяч долларов).