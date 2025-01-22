В Киеве арестован генерал ВСУ по делу о провале обороны в Харьковской области

Печерский районный суд Киева отправил под арест на два месяца генерал-лейтенанта ВСУ Артура Горбенко, задержанного по делу о провале обороны в Харьковской области. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Суд установил возможность освобождения военного под залог в размере 25 миллионов гривен (около 595 тысяч долларов).

Двух генералов ВСУ задержали на Украине за халатность и бездействие на фронте

Ранее Госбюро расследований (ГБР) Украины сообщало о задержании трех бывших командиров бригад ВСУ, которых обвинили в халатности и бездействии, приведших к потере территории в регионе. Накануне стало известно об аресте на 60 суток полковника ВСУ Ильи Лапина. В тот же день был взят под стражу бывший командир оперативно-тактического управления «Харьков» бригадный генерал Юрий Галушкин.

Уголовное дело по факту оставления позиций в Харьковской области в мае 2024 года было возбуждено в отношении 28 командиров 125-й отдельной бригады сухопутных войск Украины, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АрестВСУУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры