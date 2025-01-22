Минобороны: Российские войска освободили село Западное

Российские войска освободили населенный пункт Западное (Харьковская область). Об этом на ежедневном брифинге о ситуации в зоне спецоперации России на Украине сообщило Минобороны России.

Минобороны: Российские войска освободили Новоегоровку

По данным представителей оборонного ведомства, Западное было взято под контроль усилиями подразделений группировки войск «Запад» Вооруженных сил России.

Ранее российская армия взяла под контроль село Волково в ДНР. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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