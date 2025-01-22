Минобороны: Российские войска освободили село Западное
22 января 202512:38
Российские войска освободили населенный пункт Западное (Харьковская область). Об этом на ежедневном брифинге о ситуации в зоне спецоперации России на Украине сообщило Минобороны России.
По данным представителей оборонного ведомства, Западное было взято под контроль усилиями подразделений группировки войск «Запад» Вооруженных сил России.
Ранее российская армия взяла под контроль село Волково в ДНР. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Госдеп США запретил вывешивать на своих представительствах флаги ЛГБТ
- В Якутии побит рекорд по температуре 80-летней давности
- В 2024 году на поддержку молочной отрасли правительство направило больше 80 миллиардов рублей
- ВЦИОМ: Более половины россиян не готовы отказаться от пластиковых контейнеров
- Семь человек пострадали в Новосибирской области в двойном ДТП, которое произошло из-за непогоды
- В Горловке мирная жительница погибла при обстреле ВСУ
- Апелляция утвердила пожизненный срок покушавшемуся на Прилепина
- СМИ: Умер первый чернокожий депутат России Сагбо
- СМИ: Жители Нарвы в Эстонии готовят протесты из-за роста цен на отопление
- СМИ: Взрыв произошел в шахте в польской Силезии
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru