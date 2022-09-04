Власти Энергодара: снаряд ВСУ попал в энергоблок ЗАЭС
Один из артиллерийских снарядов, выпущенный Вооруженными силами Украины, попал в энергоблок Запорожской атомной электростанции, сообщает ТАСС со ссылкой на главу военно-гражданской администрации города Александра Волгу.
По его словам, это было сквозное попадание. Отмечается, что в настоящее время энергоблок не находится в рабочем состоянии. Волга не уточнил, когда именно снаряд попал в энергоблок.
Радиационный фон на территории АЭС постоянно измеряется, повышения радиационного фона нет.
Напомним, подача электроэнергии с Запорожской АЭС (ЗАЭС) на подконтрольные Украине территории приостановлена в связи с повреждением ЛЭП.
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