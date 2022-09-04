Власти Энергодара: снаряд ВСУ попал в энергоблок ЗАЭС

Один из артиллерийских снарядов, выпущенный Вооруженными силами Украины, попал в энергоблок Запорожской атомной электростанции, сообщает ТАСС со ссылкой на главу военно-гражданской администрации города Александра Волгу.

ВСУ предприняли попытку захвата Запорожской АЭС после приезда миссии МАГАТЭ

По его словам, это было сквозное попадание. Отмечается, что в настоящее время энергоблок не находится в рабочем состоянии. Волга не уточнил, когда именно снаряд попал в энергоблок.

Радиационный фон на территории АЭС постоянно измеряется, повышения радиационного фона нет.

Напомним, подача электроэнергии с Запорожской АЭС (ЗАЭС) на подконтрольные Украине территории приостановлена в связи с повреждением ЛЭП.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОбстрелУкраинаАЭС
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры