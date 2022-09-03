Приостановлены поставки энергии с Запорожской АЭС на Украину

Подача электроэнергии с Запорожской АЭС (ЗАЭС) на подконтрольные Украине территории приостановлена в связи с повреждением ЛЭП (линии электропередачи), которую обстрелял Киев. Об этом заявили в администрации Энергодара, передает РИА Новости.

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«Обеспечение электроэнергией территорий, подконтрольных Украине, приостановлено в связи с техническими сложностями», — пояснили местные власти.

Энергетики ведут работы на ЛЭП, восстанавливая линию после обстрелов украинскими военными, пишет Газета.ru.

Ранее Минобороны России сообщило о попытке ВСУ захватить ЗАЭС после приезда делегации МАГАТЭ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаОбстрелЭлектроэнергияАЭС
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