Приостановлены поставки энергии с Запорожской АЭС на Украину
Подача электроэнергии с Запорожской АЭС (ЗАЭС) на подконтрольные Украине территории приостановлена в связи с повреждением ЛЭП (линии электропередачи), которую обстрелял Киев. Об этом заявили в администрации Энергодара, передает РИА Новости.
«Обеспечение электроэнергией территорий, подконтрольных Украине, приостановлено в связи с техническими сложностями», — пояснили местные власти.
Энергетики ведут работы на ЛЭП, восстанавливая линию после обстрелов украинскими военными, пишет Газета.ru.
Ранее Минобороны России сообщило о попытке ВСУ захватить ЗАЭС после приезда делегации МАГАТЭ.
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