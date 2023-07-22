Власти Днепропетровской области заявили о повреждении промышленного предприятия
Промышленное предприятие в украинском Никополе повреждено в результате обстрела. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.
В ночь на 22 июля в ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога, местные СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровской области.
По словам Лысака, накануне вечером артиллерийским огнем было повреждено 8 частных домов, 9 хозяйственных сооружений и линия электропередачи. Ночью в Никополе было повреждено промышленное предприятие.
Ранее Минобороны России сообщило об «ударе возмездия» по ВСУ за атаку на Крымский мост 17 июля, высокоточным оружием морского базирования был нанесен удар по объектам в районе Одессы. Здесь готовились атаки против РФ с применением безэкипажных катеров, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru