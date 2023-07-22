Власти Днепропетровской области заявили о повреждении промышленного предприятия

В ночь на 22 июля в ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога, местные СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровской области.

По словам Лысака, накануне вечером артиллерийским огнем было повреждено 8 частных домов, 9 хозяйственных сооружений и линия электропередачи. Ночью в Никополе было повреждено промышленное предприятие.

Ранее Минобороны России сообщило об «ударе возмездия» по ВСУ за атаку на Крымский мост 17 июля, высокоточным оружием морского базирования был нанесен удар по объектам в районе Одессы. Здесь готовились атаки против РФ с применением безэкипажных катеров, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

